Фабрика Roshen в Липецке распродала имущество и уволила сотрудников

Корпорация Roshen остановила работу фабрики в Липецке, а также уволила почти всех сотрудников. Об этом сообщил гендиректор Липецкой фабрики Roshen Олег Казаков, сообщает BBC Украина.

"Roshen полностью закончила консервацию фабрики в Липецке", - отметил Казаков.

По его словам, фабрика распродала все имущество, остановила производство и уволила всех сотрудников, "кроме бухгалтера, юристов и охраны".

ООО "Рошен" (торговый дом) - дочернее предприятие корпорации Roshen, которое занималось как реализацией продукции, произведенной на Липецкой фабрике, так и импортировало в Россию (до июля 2013 года) продукцию украинских фабрик. С апреля 2017 года деятельность Липецкой кондитерской фабрики остановлена.

Roshen заявляла, что за 2014-2016 годы корпорация получила 72 миллиона долларов доходов от фабрики. В бюджет Украины из этих средств заплатили 125 миллионов гривен налогов.