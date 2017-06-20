На территории Украины могут разместить военные резервы США

Возможное соглашение по безопасности с США предусматривает размещение американских военных резервов на территории Украины. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

"Оно (соглашение) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки", - цитирует слова Парубия украинское издание "Левый берег".

Ранее Парубий о время визита в США заявил о необходимости заключения с Вашингтоном двустороннего соглашения по безопасности, а также предоставления Киеву летального вооружения.

По словам спикера, практика таких соглашений давно используется в США и подобные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем. Он отметил, что соглашение предоставляет прерогативное право на предоставление оборонного летального оружия. Парубий выразил надежду, что этот вопрос разрешится в ближайшее время.

В начале мая американский сенат одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, который предусматривается финансовую помощь Украине в размере не менее 410,456 миллиона долларов, в том числе на военную поддержку. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".