Росатом продает 49% в Аккую турецкому консорциуму

Российская госкорпорация Росатом продаст 49 процентов в первой АЭС в Турции местному консорциуму инвесторов, с которым в понедельник заключила предварительную сделку, говорится в пресс-релизе Русатом Энерго Интернешнл, управляющей проектом.

На прошлой неделе Росатом получил одобрение турецкого регулятора энергорынка на строительство АЭС Аккую стоимостью $20 миллиардов на юге Турции.

Русатом Энерго Интернешнл, которая владеет 100 процентами проектной компании Аккую Нуклеар, подписала ключевые условия сделки по вхождению в проект турецкого консорциума Cengiz-Kolin-Kalyon.

Входящие в проект турецкие компании являются ведущими сбытовыми и распределительными холдингами на рынке электроэнергии Турции. Один из участников консорциума - Cengiz Holding - уже участвует в реализации проекта Аккую в качестве подрядчика по строительству "под ключ" морских гидротехнических сооружений.

"Подписанное соглашение обеспечивает возможность привлечения необходимых объемов заёмного финансирования", - говорится в пресс-релизе.

Соглашение подписано на проходящем в Москве форуме Атомэкспо. Сумма сделки не раскрывается.

Продажа доли в проекте инвесторам в размере до 49 процентов прописана как опция в межправительственном соглашении, заключенном между Россией и Турцией в 2010 году.

Глава Русатом Энерго Интернешнл Анастасия Зотеева сказала в понедельник, что финальное соглашение с инвестором планируется заключить до конца текущего года.

Привлечение инвесторов в проект турецкой АЭС может стать самой крупной частной инвестицией в мире в атомную энергетику за последние 17 лет, говорится в сообщении.

Турция, практически на 100 процентов зависимая от импортируемых энергоресурсов, поручила Росатому построить четыре атомных энергоблока мощностью 1.200 мегаватт каждый в 2013 году.

Ранее проект строительства четырех атомных энергоблоков неоднократно переносился, в том числе был приостановлен после того, как турецкая авиация сбила российский бомбардировщик у границы с Сирией в ноябре 2015 года.

С тех пор отношения Москвы и Анкары нормализовались, и работа над станцией продолжилась.

Первоначально Росатом планировал завершить строительство первого блока к 2019 году, сейчас ожидается, что это произойдет к 2023 году. Запуск АЭС позволит обеспечить 6-7 процентов спроса на электроэнергию в Турции.