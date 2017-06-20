США, Россия, Иран чертят друг другу новые границы в Сирии

Россия, Иран и США по-новому делят сирийскую территорию на зоны действия своих и союзных сил: так, Москва в понедельник предупредила Вашингтон, что будет рассматривать любые самолеты возглавляемой США коалиции в районе проведения своей воздушной операции в Сирии в качестве целей после того, как американские ВВС сбили сирийский истребитель.

Напряженность усилилась в воскресенье после того, как американские военные сбили истребитель над Раккой, а Иран выпустил ракеты по позициям "Исламского государства" на востоке Сирии. Вашингтон и Тегеран впервые прибегли к подобным действиям в ходе продолжающейся шесть лет сирийской гражданской войны. Один из командиров, сражающихся на стороне сил Башара Асада, сказал, что США и Иран таким образом проводят "красные линии".

Минобороны России, которая, как и Иран, поддерживает Асада в сирийском конфликте, выступило с предупреждением для США, сообщив, что отныне "в районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей".

Произошедшее отражает растущую борьбу за районы Сирии, в которых боевики ИГ сдают позиции, оставляя захваченные территории и заставляя США задумываться о будущих действиях в рамках политики в Сирии. Вашингтон ранее провозгласил своим приоритетом уничтожение джихадистов.

США сообщили, что сбитый в воскресенье самолет сирийской армии сбрасывал бомбы рядом с позициями бойцов поддерживаемых США "Демократических сил Сирии", пытающихся отбить Ракку у ИГ.

Минобороны РФ в ответ приостановило взаимодействие с США, направленное на предотвращение инцидентов в небе над Сирией, где российская авиация проводит воздушную кампанию против повстанцев и ИГ.

Сирийская армия сообщила, что ее самолет был сбит во время выполнения операции против ИГ.

Однако "Демократические силы Сирии" в понедельник обвинили правительство страны в атаке на свои позиции с использованием самолетов, артиллерии и танков.

"Если режим продолжит атаковать наши позиции в провинции Ракка, нам придется ответить тем же", - сообщил представитель альянса Таляль Село.

СИГНАЛ ИРАНА

США сообщили, что их последние действия в отношении сирийских правительственных сил были предприняты в рамках самообороны и для того, чтобы остановить атаки на возглавляемую Америкой коалицию и ее союзников.

Целью ракет, запущенных в воскресенье иранским Корпусом стражей Исламской революции, были позиции ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, которая становится последним бастионом джихадистов в Сирии и которую союзники Тегерана в сирийском правительстве назвали своим военным приоритетом.

Удары продемонстрировали глубину военного присутствия Ирана в Сирии. Два высокопоставленных представителя Корпуса стражей сказали, что удары должны послать сигнал виновным в атаках в Тегеране на прошлой неделе и их союзникам. Ответственность за две атаки в иранской столице, которые унесли 18 жизней, взяло на себя ИГ.

"Ракетный потенциал Ирана защищает граждан страны в рамках законной самообороны, поддерживая общемировую борьбу для уничтожения (ИГ) и экстремистского террора", - написал в твиттере министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Аналитики говорят, что более напористые действия США в Сирии после вступления Дональда Трампа в должность президента в январе спровоцированы его решением предоставить американским военным более широкую автономию в ведении войны против ИГ.