Последнее обновление: 20.06.2017 10:03

Генсек НАТО объявил о завершении переброски сил альянса на восток

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Латвии, объявил завершенной переброску войск альянса на восточный фланг в страны Балтии и Польшу. "С сегодняшего дня передислокация завершена", - заявил он на церемонии на военной базе в Адажи в 20 километрах от Риги.

Тем самым НАТО выполнила свое взятое на себя год назад в Варшаве обещание "защитить союз, отреагировать на агрессию и сохранить мир", подчеркнул Столтенберг. Он считает количество войск в регионе достаточным, продолжения переброски не планируется. В то же время Столтенберг призвал страны альянса продолжать поиск путей для диалога с Москвой. Никто не хочет возвращать времена холодной войны, подчеркнул генсек НАТО.

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России на Украине. Германия была призвана осуществить командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составляет около 1200 человек. США будут командовать в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

Основная часть военной техники и военнослужащих из Германии были отправлены в Литву зимой и весной. Позднее к ним присоединились солдаты из Нидерландов.

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