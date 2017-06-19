Премьер Венгрии сомневается в возможности ЕС выработать общую миграционную политику

Страны Евросоюза вряд ли смогут выработать общую миграционную политику, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам варшавского саммита стран Вышеградской четверки и Бенилюкс в понедельник.

"Миграция касается каждой европейской страны, каждого народа. Нам трудно будет выработать общую позицию. Все страны разные, имеют разные культуры и традиции", - сказал Орбан.

"Мы можем достигнуть договоренностей по отдельным элементам, но сомневаюсь, что у нас получится когда-нибудь общая миграционная политика", — заключил он.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тысяч человек, Чехия — 1,6 тысячи, Венгрия — 1,3 тысячи, Словакия — 900 человек. За последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного мигранта, Чехия взяла 12 человек, Словакия — 16.

Еврокомиссия сообщила ранее, что направляет формальные письма Чехии, Польше и Венгрии в рамках процедуры, которая может привести к санкциям против трех стран в связи с отказом принимать беженцев, и в течение месяца ожидает ответа.

Вышеградская группа включает Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию.