Россия прекращает взаимодействие с США по полетам над Сирией

Минобороны России прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Военные заявили, что в небе над Сирией, к западу от Ефрата «самолеты и беспилотники международной коалиции в Сирии будут браться на сопровождении средствами ПВО России». К таким мерам в ведомстве прибегнут после уничтожения сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22.

В Минобороны добавили, что боевые действия авиации США против «законных вооруженных сил государства-члена ООН» являются «фактически — военной агрессией по отношению к Сирийской Арабской Республике».