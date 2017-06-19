Страны БРИКС создают общий фонд суверенных облигаций на $10 млрд

Министры финансов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) договорились о создании Фонда суверенных облигаций стран —участниц объединения объемом 10 миллиардов долларов; доля России в фонде составит 18%, рассказал журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов по итогам встречи министров и управляющих центробанков БРИКС в Шанхае.

"Обсуждался вопрос нового фонда облигаций. В этом фонде должны участвовать национальные банки. Объем фонда — 10 миллиардов долларов, определены соответствующие квоты", - сказал Силуанов, уточнив, что на Россию в фонде приходится 18%.

Министр отметил, что предложение по созданию фонда было инициировано в рамках китайского председательства в БРИКС в текущем году.

"Наш регулятор, Центральный банк РФ, не возражал против такого решения. Фонд этот создается, чтобы поддерживать долговой рынок стран членов БРИКС", - сказал Силуанов.

Однако, по мнению главы российского Минфина, с практической точки зрения для России такой фонд вряд ли будет иметь какое-то существенно значение, поскольку основная часть российских суверенных заимствований приходится не на внешний, а на внутренний рынок. "Общий объем заимствований (РФ – ред.) — чуть меньше 30 миллиардов долларов, а на внешнем рынке — только 3 миллиарда долларов", - напомнил он.

"Это больше страховочный механизм для стран, которые не имеют значительного уровня долговых выпусков. Средства будут гарантировать национальные выпуски, гарантировать большую надежность тех бумаг, которые будут выпускать страны", — отметил министр. Россия, по его словам, участвует в фонде, чтобы поддержать эту инициативу.