Украина призвала Казахстан обсудить с РФ ограничения украинского транзита

Украина выразила обеспокоенность действиями России относительно нарушения условий двусторонней торговли между Украиной и Республикой Казахстан в результате ограничения и фактического запрета транзита украинских товаров через ее территорию. Об этом сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время 13-го заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Он (Зубко - ред.) обратился к первому заместителю премьер-министра Казахстана, председателю казахстанской части комиссии Аскару Мамину по обсуждению казахстанской стороной с РФ необходимости отмены ограничений и запретов на украинский транзит. Геннадий Зубко подчеркнул, что действия РФ нарушают принципы свободной торговли, предусмотренные членством этой страны в ВТО", - говорится в сообщении.

Зубко сообщил, что в рамках заседания отмечено, что Банк развития Казахстана готов в рамках казахстанско-украинского Делового совета рассмотреть вопрос реализации продукции по проектам со значительным экспортным потенциалом. Речь шла, в частности, о возможности экспорта вагонов, локомотивов и тому подобное.

Также экспортная страховая компания KazakhExport готова поддержать увеличение экспортных поставок казахстанской несырьевой продукции в Украину путем предоставления страхования и финансирования для казахстанских экспортеров и их украинских покупателей.

Кроме того, вице-премьер-министр проинформировал, что стороны договорились расширить сотрудничество в сфере ІТ-технологий и развития формата "стартап" в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан".