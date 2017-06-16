Биткоин за четыре дня потерял более $8 млрд рыночной стоимости, упав на 20%

Курс биткоина за четыре дня упал на 20,3% по отношению к доллару, криптовалюта потеряла более восьми миллиардов долларов рыночной стоимости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 стоимость биткоина на торгах электронной биржи Kraken росла на 3,29% — до 2508,5 доллара за один биткоин. Его капитализация в настоящее время составляет 40,871 миллиарда долларов. При этом 12 июня она составляла 49,055 миллиарда долларов.

В ходе торгов четверга пара достигала и отметки в 2138 долларов, это минимум с 30 мая. Капитализация криптовалюты, согласно данным CoinMarketCap, в этот день падала до 36,275 миллиарда долларов.

Агентство MarketWatch связывает падение стоимости биткоина в четверг с прогнозом аналитиков банка Morgan Stanley. По их словам, тренд роста стоимости криптовалюты может прекратиться, пока биткоин не станет более регулируемым. "Непонятно, почему криптовалюты так быстро растут в стоимости. Спрос привлекает больше спекуляций", - приводит агентство слова аналитиков банка.

С середины марта криптовалюта активно росла в цене, обновляя исторические максимумы. Самый продолжительный рост был связан с тем, что Япония с первого апреля признала криптовалюту законным способом оплаты. С этого дня еженедельные темпы роста курс биткоина к доллару варьировались от 5,15% до 26,98%.

Однако более широкое признание биткоина им ряда других криптовалют может произойти нескоро. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в марте отклонила предложения ряда фондов, пожелавших торговать криптовалютами. Решение регулятора основывалось на отсутствии надзора и прозрачности в торгах криптовалютами, отмечает агентство.