Росатом получил разрешение на строительство АЭС в Турции

Российская госкорпорация Росатом в четверг получила одобрение турецкого регулятора энергорынка на строительство АЭС "Аккую" стоимостью $20 миллиардов на юге Турции.

Проект строительства четырех атомных энергоблоков неоднократно переносился, в том числе был временно приостановлен после того, как турецкая авиация сбила российский бомбардировщик у границы с Сирией в ноябре 2015 года. С тех пор отношения Москвы и Анкары нормализовались, и работа над станцией продолжилась.

Как ожидается, строительство АЭС завершится к 2023 году, и после выхода на полную мощность она должна обеспечить 6-7 процентов нужд Турции в электричестве, заявило Управление по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Росатом продал несколько ядерных реакторов ряду развивающихся стран, использовав схему, в рамках которой Россия финансирует, строит и эксплуатирует АЭС, продавая производимую ими электроэнергию. Однако эта модель также вызвала опасения о том, что Москва может использовать ее в политических целях.

EPDK сообщило, что предоставило проектной компании Росатома Akkuyu Nukleer AS лицензию на 49-летний срок.

Турция, практически на 100 процентов зависимая от импортируемых энергоресурсов, поручила Росатому построить четыре атомных энергоблока мощностью 1200 мегаватт каждый в 2013 году.

Турция тратит на импорт энергоресурсов около $50 миллиардов в год, а спрос на электроэнергию в стране - один из самых быстрорастущих в Европе. Анкара хочет, чтобы на атомную энергетику приходилось как минимум 5 процентов собственной электрогенерации, что сократит зависимость от природного газа, преимущественного закупаемого у России.

Первоначально Росатом обещал завершить строительство первых четырех реакторов АЭС "Аккую" к 2019 году.

EPDK в четверг сообщило, что Akkuyu Nukleer согласилась ускорить строительство, чтобы все четыре реактора были построены к 2023 году, когда будет праздноваться столетие создания Турецкой Республики, а не к 2025-му, как ранее договорились Москва и Анкара.