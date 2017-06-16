Трамп ужесточит правила поездок на Кубу для американцев

Президент США Дональд Трамп намерен ужесточить правила поездок на Кубу для американских граждан и запретить прямые платежи силовым структурам этого островного государства. Об этом вечером в четверг сообщил высокопоставленный представитель Белого Дома на условиях анонимности.

По его словам, Трамп объявит о своих планах 16 июня во время выступления на одном из мероприятий в Майами.

Агентство dpa отмечает, что намерения Трампа свидетельствуют об отходе нового президента от политики сближения с Кубой, проводившейся его предшественником Бараком Обамой. В то же время рассматриваемые Трампом меры не столь радикальны и не означают полного отхода от курса, взятого Обамой.

Так, американцы по-прежнему смогут ездить на Кубу к родственникам или для участия в программах культурного, религиозного, или научного обмена. Трамп лишь лишит их возможности самостоятельно организовывать ознакомительные поездки на Кубу, минуя турагентства.

Администрация Трампа также планирует запретить министерству финансов США и другим ведомствам осуществлять прямые платежи кубинским военным и спецслужбам. Это может иметь последствия для туризма на Кубе, поскольку многие туристические предприятия в этой стране находятся в руках военных. Так, к примеру, крупное кубинское турагентство Gaviota принадлежит армии. Военным также принадлежат многие здания, на территории которых размещены гостиницы.