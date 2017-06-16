Сенат США разрешил NASA сотрудничать с РФ в обход санкций

Сенат Конгресса США в ходе голосования по проекту санкций в отношении России одобрил в четверг, 15 июня, поправку, выводящую из-под действия документа сотрудничество Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с Москвой, а также совместные с РФ коммерческие запуски в космос. Об этом сообщил телеканал CNN.

Необходимость внесения корректировок была связана с тем, что американское космическое агентство, а также Министерство обороны США используют российские ракетные двигатели на ракетах-носителях Atlas V и Antares. Речь идет, в частности, о двухкамерном жидкостном ракетном двигателе РД-180 и его экспортной модификации РД-181 производства российского научно-производственного объединения "Энергомаш".

Вопрос снятия ограничений с закупок этих двигателей в мае 2015 года уже поднимался оборонным и разведывательным ведомствами США. Тогда в центре дискуссии оказался контракт с НПО "Энергомаш" на поставку 18 двигателей РД-180, заключенный еще до аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины. Пентагон обращал внимание, что выполнение соглашения - в интересах американской стороны, однако обещал при этом, что будут предприняты усилия для перехода на ракетные силовые установки собственного производства, действующие на метане.

Документ об ужесточении санкций в отношении Москвы был принят подавляющим большинством голосов - 98 против 2. Это шаг стал ответом на ее вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году, а также за аннексию Россией украинского полуострова Крым и действия РФ в Сирии, уточняет CNN. Закон вступит в силу после того, как его одобрит Палата представителей и подпишет президент США Дональд Трамп.