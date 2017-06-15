Последнее обновление: 15.06.2017 18:45

Египет отдал Саудовской Аравии два острова

Парламент Египта одобрил передачу Саудовской Аравии двух островов в Красном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Али Абделала.

«Парламент Египта одобрил договор, уступив суверенитет над двумя необитаемыми островами Красного моря в пользу Саудовской Аравии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь договор должен быть ратифицирован президентом Абдель Фаттах ас-Сиси, однако это лишь формальность.

В прошлом году правительство Египта подписало соглашение о демаркации морской границы с Саудовской Аравией, по которому Египет получает миллионы долларов помощи, но уступает острова Тиран и Санафир.

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