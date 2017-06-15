Литва законодательно признала БелАЭС угрозой нацбезопасности

Парламент Литвы постановил, что белорусская атомная электростанция в Островце является небезопасной, представляющей угрозу национальной безопасности Литвы, ее окружающей среде и общественному здоровью.

За принятие такого закона в четверг проголосовали 104 депутата.

Глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны Витаутас Бакас утверждает, что принятый закон будет иметь большое значение для безопасности людей, передает Delfi.

"Как в средней, так и долгосрочной перспективе он будет иметь большое значение для безопасности людей, качества их жизни и прогресса государства", - отметил Бакас.

По его словам, сооружая небезопасную электростанцию, Беларусь нарушает три международные конвенции, проект является непрозрачным.

Сейм недавно принял закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Островецкую АЭС сооружает российская корпорация РОСАТОМ всего в 50 км от Вильнюса. Литовское правительство утверждает, что работы ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Минск эти претензии отвергает.