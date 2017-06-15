Последнее обновление: 15.06.2017 18:45

Турция отгородилась от Сирии 700-километровой стеной

Турция завершила строительство 700-километровой стены вдоль границы с Сирией с целью блокирования проникновения террористов в страну. Об этом заявил министр обороны страны Фикри Ишик, информирует Hurriyet Daily News.

По словам министра, стена на 828-километровой границе страны с Сирией была построена для обеспечения безопасности Турции.

Отмечается, что на стене будут установлены освещение, сенсорная система и камеры. Контроль на границе также будут осуществлять беспилотники.

Министр добавил, что такую же стену планируется построить и на границе с Ираном, подчеркнув, что власти страны также рассматривает различные варианты для усиления безопасности на границе с Ираком.

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