Лукашенко беспокоят размещаемые у границ Беларуси беспилотники НАТО

Обеспокоенность Минска вызывает не только размещение у границы с республикой воинских контингентов НАТО, но и беспилотников. Об этом сегодня заявил Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств ОДКБ.

"Ладно бы войска, но там размещены самые современные беспилотные летательные аппараты… они же огромнейшие, как настоящие самолеты. Это ударные беспилотники. Против кого?", - спросил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он посетовал, что у границ Беларусии "с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных".

Лукашенко также прокомментировал критику Запада по поводу предстоящих осенью совместных белорусско-российских учений "Запад-2017": "И нам говорят: вы не должны никаких учений проводить. Нет, мы будем проводить учения, потому что безопасностью государств пренебрегать никто не будет: ни Россия, ни Беларусь, ни ОДКБ".

По его словам, учения предполагают отработку задач оборонительного характера, а не наступательного.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность они видят в учениях "Запад-2017".