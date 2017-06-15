В Японии принято спорное антитеррористическое законодательство

В Японии принят закон о борьбе с терроризмом, значительно расширяющий возможности прослушки телефонов.

равительство подчеркивает, что новый закон необходим для обеспечения безопасности на Олимпиаде 2020 года в Токио.

В Японии, несмотря на мощные протесты правозащитников, принято спорное антитеррористическое законодательство, значительно расширяющее возможности спецслужб в сфере контроля над телекоммуникациями. В четверг, 15 июня, закон преодолел последнюю парламентскую преграду в верхней палате законодательного органа. Нижняя палата парламента уже одобрила данное законодательство.

Критики считают, что текст закона чрезмерно расплывчат и почти не защищает от прослушки безвинных граждан. Объединение японских адвокатов опасается подрыва закона о защите частных данных и непомерного расширения прослушки телефонных переговоров и онлайн-чатов. Правительство Японии, однако, подчеркивает, что новое законодательство необходимо для предотвращения возможных терактов в ходе Олимпиады 2020 года в Токио.

Принятию нового закона о борьбе с терроризмом предшествовали многочисленные протесты обеспокоенных граждан. В результате правительство представило в парламент на утверждение смягченный вариант законопроекта. В числе прочего, количество преступлений, при которых властям разрешено применять антитеррористическое законодательство, было снижено с более чем 600 до 270. Критики, однако, посчитали это недостаточным.