Глава МЭР рассказал китайцам об "уникальной" силе экономики России

Российская экономика стоит на прочном фундаменте, не имеет структурных дисбалансов и вступает в цикл роста, который продлится не один год. С таким заявлением выступил в среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе своего визита в Китай.

"Было два непростых года, связанных с адаптацией к снижению цен на нефть", - сказал Орешкин на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжан Пином.

"Но сейчас у нашей экономики на самом деле очень уникальная точка. Ни структурных дисбалансов, ни перегревов в отдельных сегментах российской экономики не наблюдается", - заявил министр 4-го российско-китайского ЭКСПО (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ускорить экономический рост поможет расширение торговли с Китаем, и призвал инвесторов из КНР активнее вкладываться в Россию.

В предстоящие годы "(мы) будем иметь длинную волну экономического роста", заверил Орешкин, добавив: "Тот фундамент изменений последних двух лет в российской экономике, который создан, очень прочный".

Как напоминает finanz.ru, за два последних года российская экономика сократилась на 3% в рублевом выражении и 40% в долларовом, реальные доходы населения упали на 14% и вернулись к отметкам 10-летней давности.

Черту бедности, по данным Росстата, перешагнули более 3 млн человек, а общее число граждан с доходами ниже прожиточного минимума достигло 19,8 млн человек.

За время кризиса произошло упрощение экономики, ее "структурная деградация" экономики, отмечает ведущий эксперт "Центра развития" ВШЭ Николай Кондрашов: добыча полезных ископаемых выросла на 6,2%, тогда как обрабатывающие производства сократились на 5,4%, строительство рухнуло на 14%, розничная торговля более чем на 15%. При этом доля госкомпаний в экономике достигла 70%.

В результате массовых сокращений численность научных работников с 2014 года сократилась на 25%.

За 2016 год Россия потеряла еще 12 позиций в рейтинге коррупции Transparency International и 17 позиций в мировом рейтинге верховенства закона, где новыми соседями РФ стали Узбекистан и Либерия.

В 2016 году рекордное за 22 года число россиян попросило убежища в США, а количество высококваливицированных специалистов, уехавших на работу за рубеж, достигло 1,5 млн человек.