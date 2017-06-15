Последнее обновление: 15.06.2017 13:23

На фоне кризиса в заливе Катар купит у США истребителей на $12 млрд

Министерство обороны Катара заявило о подписании соглашения с США о покупке истребителей F-15 за $12 млрд.

Соглашение заключается на фоне разрыва 10 арабскими странами дипотношений с Катаром. Кроме того, сам президент США Дональд Трамп обвинял Доху в поддержке терроризма.

По данным Reuters, глава Пентагона Джим Мэттис и представители Катара встретились 14 июня для закрепления соглашения, сообщили осведомленные источники.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что речь идет о 36 самолетах.

Предварительное согласие на продажу до 72 истребителей F-15QA Катару Конгресс США дал еще в ноябре 2016 года. Тогда речь шла о сделке на $21,1 млрд. Главным поставщиком самолета на Ближний Восток будет Boeing, в компании отказались давать Reuters комментарий.

Однако в июне отношения Катара и ряда стран Персидского залива обострились. 10 государств, среди которых ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и др., разорвали с Дохой отношения, объявив ее изоляцию. Они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран и поддержке террористических организаций «Исламское государство» и «Братья мусульмане» (обе запрещены в России). Штаб-квартира последней находится в Катаре.

Трамп, в свою очередь, называл Катар спонсором терроризма, что может повредить планам Госдепартамента США стабилизировать ситуацию в регионе.

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