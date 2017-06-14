В ЕС с 15 июня отменяется плата за роуминг

В Евросоюзе с 15 июня окончательно отменят плату за роуминг мобильной связи в 28 странах-членах сообщества. Об этом объявила Еврокомиссия.

"С 15 июня плата за роуминг в Европейском Союзе больше не будет применяться. Президент Европарламента Антонио Таяни, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, от имени Мальтийского председательства в ЕС, и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обнародовали совместное заявление", - говорится в сообщении.

Отныне звонки, SMS и использование данных 3G/4G будут оплачиваться по национальным тарифам стран ЕС. Регламент касается 28 стран ЕС, включая Великобританию, несмотря на итоги референдума по Brexit, и три страны европейского экономического пространства - Исландию, Норвегию и Лихтенштейн.

Роуминг продолжает оплачиваться в Швейцарии и у некоторых операторов на различных европейских территориях - в Андорре, Монако, Сан-Марино и в Ватикане.

При этом заморские территории Франции, как бы они ни были удалены от метрополии, освобождаются от оплаты за роуминг. С учетом разницы в национальных телефонных тарифах предусмотрен механизм, препятствующий злоупотреблению новым правилом, когда, например, жители одной страны захотят стать абонентами в соседней стране с более выгодными ценами на международную связь или прибегнуть к иным уловкам.