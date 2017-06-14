Почти 200 конгрессменов подают в суд на Трампа

Почти 200 членов конгресса США от Демократической партии собираются подать в суд на президента страны Дональда Трампа.

Они обвиняют его в том, что он в нарушение конституции опосредованно получает доходы от зарубежных правительств.

По мнению конгрессменов, Трамп по-прежнему контролирует принадлежавшие ему компании, лишь передав их во избежание конфликта интересов под управление трастового фонда, во главе которого стоят его сыновья.

Этот иск стал самой массовой акцией против Трампа в Конгрессе США. Как заявил изданию The Washington Post сенатор Ричарда Блюмет, ее поддерживают 196 конгрессменов. Пока среди них нет ни одного республиканца, хотя, как отметил сенатор, их приглашают присоединиться к судебному иску. Иск должен быть направлен в суд в среду, 14 июня.

Ранее по обвинению в получении его бизнес-империей платежей и подарков от иностранных правительств в суд на Трампа подали генеральные прокуратуры Вашингтона (Федеральный округ Колумбия) и штата Мэриленд.

После вступления в должность президента в январе, Дональд Трамп передал контроль над своим бизнесом старшим сыновьям, однако не продал его, как, по мнению многих американцев, он должен был поступить во избежание конфликта интересов. Генеральный прокурор Мэриленда Брайан Фрош заявил, что дело связано с нежеланием Трампа отделить личные интересы от президентских обязанностей. В конституции ясно сказано, что "президент должен ставить интересы страны выше личных", указал он.

Генпрокуроры из числа демократов играют ведущую роль в борьбе против политики Трампа и уже успешно заблокировали президентские указы о запрете на въезд в США граждан целого ряда мусульманских стран. Новый судебный иск лишь добавит головной боли Трампу, который и так уже находится под огнем критики на фоне расследований о предполагаемом вмешательстве России в кампанию по выборам президента США, отмечает The Washington Post.