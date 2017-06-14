Последнее обновление: 14.06.2017 16:35

Японская компания работает над 3D-картами для беспилотных авто

Японская компания Dynamic Map Planning работает над созданием детальных трехмерных карт, которые будут незаменимы для работы самоуправляемых автомобилей.

Как пишет NHK-World, компания получит финансирование в размере около 34 миллионов долларов от семи субъектов, в числе которых - организация, пользующаяся поддержкой правительства, компания-производитель электронной продукции, издательство, выпускающее географические карты, а также дочерняя компания одного автомобилестроителя.

Новые карты лягут в основу будущих систем автоматического управления автомобилями.

Карты будут содержать подробную информацию, в том числе о полосах на скоростных автомагистралях и сигналах для регулирования движения. Компания надеется собрать все необходимые данные к 2018 финансовому году.

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