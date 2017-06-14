Берлин выдает все меньше разрешений на экспорт оружия

Германия последовательно снижает объем разрешенных к вывозу вооружений на протяжении последних лет. В частности, в 2016 году разрешений было выдано на 6,85 миллиарда евро, что почти на один миллиард евро меньше, чем в 2015 году.

Федеральное правительство Германии стало чаще отклонять сделки по продаже оружия Турции. Начиная с ноября 2016 года, правительство не дало разрешение на проведение одиннадцати сделок по продаже стрелкового оружия и боеприпасов, а также отдельных частей для разных видов вооружений.

Как следует из ответа Министерства экономики на запрос депутата бундестага от Левой партии Яна ван Акена, правительство ФРГ стало осторожнее относиться к продаже вооружений Турции после июльской попытки военного переворота и жестких действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана против своих политических противников.

Почти половина вооружений в 2016 году была поставлена в страны НАТО. Важнейшими импортерами стали Алжир, США и Саудовская Аравия.