Последнее обновление: 14.06.2017 16:35

В Польше хотят "сломать" энергетическую монополию России в регионе

Варшава хочет сломать монополию Москвы на рынке энергетики в регионе Центрально-восточной Европы и ожидает серьезного противодействия этому со стороны России. Это подчеркнул уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, информирует Gazetaprawna.pl.

"Польское правительство на хорошем пути, чтобы сломать российскую монополию в сфере энергетики в регионе", - заявил Наимский.

Вместе с тем он отметил, что Польша должна быть готовой к различного рода действиям" со стороны России.

"Польские стремления к независимости, особенно в сфере поставок энергоносителей, считаются конкурентным в отношении российской стратегии доминирования в Центральной Европе", - подчеркнул польский чиновник.

Как информировало агентство, в польский LNG-терминал в городе Свиноуйсце на Балтийском побережье в минувший четверг прибыл первый корабль-газовоз с американским сскрапленным газом. В Польше это назвали "историческим событием" и весомым шагом к энергетической независимости от РФ.

Польские эксперты отметили, что этот факт не остался без внимания России и будет стимулировать активность российских спецслужб.

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