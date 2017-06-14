В Гааге начался пересмотр дел двух бывших руководителей югославских спецслужб

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) начал повторное рассмотрение дел двух бывших сотрудников югославского Управления госбезопасности Йовицы Станишича и Франко Симатовича. Об этом сообщается на сайте этой структуры ООН, исполняющей функции Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) после окончания его мандата.

66-летних Станишича и Симатовича обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В частности, им вменяются в вину преследования, убийства, депортация и насильственное перемещение людей в ходе войны в Хорватии (1991-1995 годы) и Боснийской войны (1992-1995 годы).

Их дело уже рассматривалось в МТБЮ с 2009 по 2013 годы, тогда их признали невиновными за недостаточностью доказательств. Однако прокуратура подала апелляцию, которая была удовлетворена в декабре 2015 года, и дело направили на новое рассмотрение в МОМУТ.

Станишич в 1990-е годы возглавлял Управление госбезопасности МВД Югославии, а Симатович командовал спецназом при этом ведомстве.