Последнее обновление: 13.06.2017 18:06

Все больше инвесторов по всему миру считают акции переоцененными - опрос BofA ML

Все больше инвесторов по всему миру считают акции переоцененными, показал июньский глобальный опрос управляющих, проведенный Bank of America Merrill Lynch.

Если месяцем ранее такого мнения придерживались 37 процентов респондентов, то последний опрос указал на увеличение доли инвесторов, которые уверены в переоцененности акций, до 44 процентов, а это рекордный уровень за все время проведения таких исследований BofA ML.

Рынок акций США лидирует в рейтинге "перекупленных", таковым его считают 84 процента участников опроса.

Американский индекс S&P 500 9 июня в очередной раз обновил свой исторический максимум.

Доля денег в портфелях глобальных инвесторов увеличилась в июне до 5 процентов с 4,9 процента в мае и по-прежнему превышает усредненный за 10 лет показатель в 4,5 процента.

Аллокации в акциях компаний еврозоны остаются у двухлетних максимумов: перевес составляет 58 процентов, незначительно снизившись относительно майского уровня в 59 процентов.

Позиционирование в акциях японских компаний значительно ухудшилось. Перевес сократился до 1 процента с 12 процентов в мае.

Глобальные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение технологическому сектору, банкам, промышленному сектору и компаниям, производящим товары не первой необходимости. В аутсайдерах оказались акции электроэнергетических компаний, телекомов и строительного сегмента.

В опросе, проведенном 2-8 июня, приняли участие 210 респондентов с общим объемом активов под управлением в размере $596 миллиардов.

blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование