Все больше инвесторов по всему миру считают акции переоцененными - опрос BofA ML

Все больше инвесторов по всему миру считают акции переоцененными, показал июньский глобальный опрос управляющих, проведенный Bank of America Merrill Lynch.

Если месяцем ранее такого мнения придерживались 37 процентов респондентов, то последний опрос указал на увеличение доли инвесторов, которые уверены в переоцененности акций, до 44 процентов, а это рекордный уровень за все время проведения таких исследований BofA ML.

Рынок акций США лидирует в рейтинге "перекупленных", таковым его считают 84 процента участников опроса.

Американский индекс S&P 500 9 июня в очередной раз обновил свой исторический максимум.

Доля денег в портфелях глобальных инвесторов увеличилась в июне до 5 процентов с 4,9 процента в мае и по-прежнему превышает усредненный за 10 лет показатель в 4,5 процента.

Аллокации в акциях компаний еврозоны остаются у двухлетних максимумов: перевес составляет 58 процентов, незначительно снизившись относительно майского уровня в 59 процентов.

Позиционирование в акциях японских компаний значительно ухудшилось. Перевес сократился до 1 процента с 12 процентов в мае.

Глобальные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение технологическому сектору, банкам, промышленному сектору и компаниям, производящим товары не первой необходимости. В аутсайдерах оказались акции электроэнергетических компаний, телекомов и строительного сегмента.

В опросе, проведенном 2-8 июня, приняли участие 210 респондентов с общим объемом активов под управлением в размере $596 миллиардов.