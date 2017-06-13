Беларусь и Россия обсуждают возобновление сотрудничества по продажам хлоркалия

Представители "Уралкалия" и "Беларуськалия" обсудили подходы к возможному возобновлению сотрудничества по продажам хлоркалия во время рабочей встречи у Лукашенко.

"На встрече предметно обсуждены подходы к возможному возобновлению сотрудничества, актуальные вопросы, связанные с ситуацией на мировом рынке хлоркалия", - сообщает пресс-служба Лукашенко.

На мероприятии присутствовали как представители российского бизнеса, так и руководители отрасли со стороны Беларуси.

"Президент подчеркнул неизменную позицию белорусской стороны, которая состоит в том, что возобновление взаимодействия возможно лишь при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси и исключительно на взаимовыгодной основе", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе основной бенефициар "Уралкалия" Дмитрий Мазепин заявил, что 13 июня рассчитывает обсудить с Александром Лукашенко возобновление сотрудничества по продажам хлоркалия,.

В июле 2013 года "Уралкалий" заявил о прекращении экспортных продаж через совместного с "Беларуськалием" трейдера - "Белорусскую калийную компанию", мотивировав свое решение тем, что белорусская сторона начала поставки хлоркалия в обход БКК. Российская компания решила осуществлять продажи через собственного трейдера.

Впоследствии в "Уралкалии" сменились акционеры: контрольный пакет компании у Сулеймана Керимова с партнерами купили "УралХим" Д.Мазепина и "Онэксим" Михаила Прохорова. В прошлом году "Онэксим" продал свой пакет "Уралкалия" партнеру Д.Мазепина - белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку.