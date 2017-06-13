Порошенко присвоил посмертно звание Героя Украины белорусу Жизневскому

Президент Петр Порошенко присвоил посмертно звание Героя Украины Михаилу Жизневскому – белорусу, который погиб во время Революции Достоинства.

Глава государства вручил Звезду Героя Украины родителям Жизневского – Михаилу Петровичу и Нине Васильевне, сообщает пресс-служба президента.

“Он положил свою жизнь за нашу и вашу свободу”, - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил события Революции Достоинства, когда погиб Михаил и тысячи украинцев пришли попрощаться с белорусом, который боролся за свободу нашего государства.

“Для нас Михаил - не иностранец, для нас Михаил - украинец в душе”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что в настоящее время звание Герой Украины имеет чрезвычайно высокий статус, эту награду присваивают исключительно за заслуги на фронте в защите территориальной целостности и независимости Украинского государства.

“Горжусь, что сегодня к славной когорте украинцев, которые носят звание Героя Украины, присоединился ваш сын – великий белорус и великий украинец”, - подчеркнул Порошенко и поблагодарил от имени украинского народа родителей Михаила Жизневского за твердую позицию, понимание и выдержку в таких сложных условиях.

Президент отметил, что с самого начала, когда он пообещал родителям сделать все от него зависящее для достойного чествования памяти их погибшего сына, и до сегодняшнего дня – он свое обещание выполнил.

“Мы делаем все от нас зависящее, чтобы наша страна сохранила волю и свободу, демократию и развивалась, и гибель Героев Небесной сотни не была тщетной”, - сказал он.

По словам президента, чтобы выполнить обещание, им были инициированы изменения к законодательству, которые позволили впервые в истории нашей страны присвоить высшую награду Украины иностранцу.

Отец Михаила Жизневского поблагодарил президента за поддержку их семьи. “Большое спасибо за поддержку нашей семьи, за моральную и материальную помощь, за то, что вы не забываете нашу семью. Мы будем помнить вашу помощь, что вы держите слово”, - сказал он.

Жизневский-старший добавил: “Да, за это – за нашу свободу, за свободу Украины - погиб наш сын”.