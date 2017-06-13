Последнее обновление: 13.06.2017 18:06

Парламент Молдовы может ограничить вещание российских телеканалов

В парламент Молдовы внесен законопроект об ограничении вещания российских телеканалов.

Документ, разработанный правящей Демократической партией Молдовы, предлагает запретить трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, сообщил председатель парламента Адриан Канду.

По словам Канду, "это касается всех российских телеканалов" и "абсолютно необходимо для обеспечения информационной безопасности Молдовы".

"У нас в стране доминирует тенденция дезинформации и пропаганды со стороны зарубежных каналов. Все это ставит под угрозу безопасность Республики Молдова, ее экономическую социальную и политическую жизнь", - сказал Канду журналистам.

"Мы не хотим запрещать телеканалы, все каналы остаются, но будет ограничена трансляция новостей, информационно-аналитических и военных программ из РФ", - добавил спикер парламента.

Канду также сообщил, что законопроект предусматривает ужесточение санкций против телеканалов, которые нарушают законодательство.

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