Казахи за ночь зарисовали карту Украины без Крыма

Карту Украины без Крыма и карту России с полуостровом, которые были представлены в Казахстане на художественной выставке "Астана Арт Фест", за ночь полностью зарисовали. Об этом рассказала пресс-секретарь посольства Украины в Казахстане Ирина Блащук.

"За ночь карту вообще зарисовали", - сказала она, комментируя реакцию Казахстана на ситуацию.

Накануне на художественной выставке в Астане к приезду президента РФ на саммит Шанхайской организации сотрудничества "исправили" карты Украины и Российской Федерации, переместив Крым в последнюю.