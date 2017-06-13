Последнее обновление: 13.06.2017 11:00

Израильские спецслужбы узнали о разработке ИГ встроенных в ноутбуки бомб

Спецслужбы Израиля узнали о том, что «Исламское государство» разрабатывает ноутбуки, начиненные взрывчаткой. Они могут быть использованы для терактов в самолетах, пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, такие данные израильские хакеры смогли получить, взломав компьютерные сети ИГ. Как следует из полученных ими данных, террористы разработали взрывное устройство, которое выглядит как батарея для портативных компьютеров — устройство не идентифицируется рентгеновскими аппаратами в аэропорту и не вызывает подозрений служб безопасности.

Как отмечает издание, информация о взрывчатке в гаджетах побудила американских властей запретить провоз ноутбуков и других электронных устройств на рейсах, направляющихся в США из десяти аэропортов Турции, Ближнего Востока и Северной Африки.

Об этом же, со ссылкой на источники в спецслужбах США, ранее сообщал телеканал CNN. Журналисты рассказывали, что в марте Министерство внутренней безопасности США ввело запрет на провоз в ручной клади нескольких авиакомпаний крупногабаритных электронных устройств — от планшетов и ноутбуков до DVD-проигрывателей и фотоаппаратов. Пассажирам этих рейсов предписано все приборы, кроме мобильных телефонов, сдавать в багаж.

По данным CNN, террористы приобрели образцы оборудования, которое используется в аэропортах для контроля и обеспечения безопасности. С помощью этого оборудования террористы тестируют новые способы проноса взрывчатых веществ на борт самолета, полагают в американских спецслужбах. В частности, в качестве контейнера для взрывчатки террористы могут использовать батареи для ноутбуков.

Тогда же аналогичные ограничения на провоз гаджетов в самолетах ввели авиакомпании Великобритании. Это коснулось рейсов из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

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