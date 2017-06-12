Последнее обновление: 12.06.2017 15:54

В Киеве заявили о почти двух тысячах воспользовавшихся безвизом украинцах

По состоянию на 6:00 12 июня правом безвизового посещения стран Евросоюза воспользовались 1894 граждан Украины, сообщает Госпогранслужба страны.

С нуля часов 11 июня, когда был веден новый режим пересечения украинской границы, пограничники европейских стран дважды отказывали украинцам в праве въезда. Оба случая связаны с зафиксированными ранее нарушениями миграционного законодательства ЕС, уточнили в службе.

При этом 78% украинцев, въехавших в ЕС без виз, пересекли границу на автомобилях, 22% — через пункты пропуска аэропортов. Больше всего граждан Украины въехало в Польшу — около 950 человек.

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