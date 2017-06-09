ЕК запросила мандат стран-членов ЕС на переговоры с РФ по Nord Stream-2

Европейская комиссия в пятницу направила запрос Совету Европейского Союза на получение мандата на переговоры с Российской Федерацией относительно ключевых моментов функционирования проекта Nord Stream-2. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.

"Речь о том, чтобы гарантировать в случае, если этот газопровод будет построен, что он будет функционировать прозрачным и не дискриминационным образом, уважая международные принципы в области энергетики и энергетическое законодательство", - сказал пресс-секретарь.

Вице-президент ЕК Марош Шефчович, слова которого приводятся в сообщении, отметил: "Создание хорошо диверсифицированного и конкурентоспособного газового рынка является приоритетом стратегии ЕС в области энергетической безопасности и Энергетического Союза. Как мы уже неоднократно заявляли, Nord Stream-2 не способствует целям Энергетического Союза. Если трубопровод все же будет построен, самое меньшее, что нам нужно сделать, убедиться, что он будет работать прозрачным образом и соответствовать основным правилам энергетического рынка ЕС".

Комиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете отметил: "Как и любой другой инфраструктурный проект в ЕС, Nord Stream-2 не может и не должен существовать в правовом вакууме или только в соответствии с энергетическим законодательством третьей страны. Мы стремимся получить мандат Совета, чтобы провести переговоры с Россией о специфическом режиме, в котором будут применены ключевые принципы энергетического законодательства ЕС для Nord Stream-2 с целью сохранения работы внутреннего энергетического рынка Европы".