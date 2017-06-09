Порошенко ждет завершения ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Украина ожидает сегодня публикации решения о ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и решения Совета Евросоюза, которые завершат процесс ее ратификации всеми странами. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Харькове.

"Украинцы три года тому назад вышли на Майдан с требованием подписать и имплементировать Соглашение об ассоциации. 1 июня Его Величество король Нидерландов подписал этот документ, 8 июня закончился срок на возможную апелляцию, и сегодня, если все будет хорошо, мы ожидаем публикации и формального решения Совета ЕС, которое и завершит процесс ратификации Соглашения об ассоциации", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина надеялась, что процесс ратификации Соглашения займет немного меньше времени, но он затянулся из-за "определенных шагов страны-агрессора, который попробовал таким образом имплементировать гибридную войну, в надежде на антиевропейские настроения внутри Евросоюза".