Последнее обновление: 09.06.2017 17:24

Порошенко ждет завершения ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Украина ожидает сегодня публикации решения о ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и решения Совета Евросоюза, которые завершат процесс ее ратификации всеми странами. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Харькове.

"Украинцы три года тому назад вышли на Майдан с требованием подписать и имплементировать Соглашение об ассоциации. 1 июня Его Величество король Нидерландов подписал этот документ, 8 июня закончился срок на возможную апелляцию, и сегодня, если все будет хорошо, мы ожидаем публикации и формального решения Совета ЕС, которое и завершит процесс ратификации Соглашения об ассоциации", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина надеялась, что процесс ратификации Соглашения займет немного меньше времени, но он затянулся из-за "определенных шагов страны-агрессора, который попробовал таким образом имплементировать гибридную войну, в надежде на антиевропейские настроения внутри Евросоюза".

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