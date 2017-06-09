Трамп устоял под градом показаний экс-главы ФБР, но тучи не рассеялись

Президент США Дональд Трамп пережил одну из главных угроз для своего президентства, после того как уволенный им экс-глава ФБР Джеймс Коми в ходе выступления в rонгрессе не рассказал каких-то новых сенсационных подробностей о предположительных связях предвыборного штаба республиканца с Россией.

Однако комментарии Коми, который давал показания перед комитетом Сената по разведке, оказались для Трампа отнюдь не безобидными.

Бывший директор ФБР в подробностях рассказал о беседах с президентом, которые посчитал попытками нарушить ход расследования о возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Россией.

Экс-глава бюро назвал "простой и очевидной ложью" утверждение Трампа о том, что в ФБР царил хаос, послуживший поводом к его увольнению 9 мая.

Однако Коми вооружил Трампа и его сторонников новыми аргументами, подтвердив, что говорил президенту, что тот не был объектом расследования ФБР.

Близкие к Трампу республиканцы сказали, что президент очень доволен показаниями Коми. В частности потому, что они подтверждают раннее заявление президента о том, что Коми говорил ему, что в отношении главы государства расследование не ведется.

Однако нависшие над Белом домом тучи из-за расследования в отношении России так и не рассеялись.

После увольнения Коми Минюст США назначил другого экс-главу ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы. Проверка Конгресса, включая ту, которую ведет комитет Сената по разведке, продолжается.

Россия говорит, что не вмешивалась в американские выборы, в то время как Белый дом отрицает обвинения в сговоре с Москвой.

По мнению ряда демократов, беседы Трампа с Коми, похоже, могут дать основания для открытия дела о препятствовании правосудию.

"Адвокаты будут изучать (ситуацию) на предмет препятствования правосудию", - сказал сенатор Рон Уайден, представитель Демократической партии в комитете по разведке, после слушания.

"Я полагаю, что появляется все больше доказательств того, что президент на самом деле злоупотребил полномочиями".

Однако спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан сказал, что беседы Трампа с Коми скорее могут указывать на нехватку политического опыта у президента, а не на попытки надавить на директора ФБР.

"Он - новичок в правительстве, поэтому я думаю, он учится со временем", - сказал Райан журналистам.

"Я не говорю, что это приемлемое оправдание. Это просто мое наблюдение".