Индия и Пакистан стали членами ШОС

Лидеры государств-членов ШОС подписали решения о приеме Индии и Пакистана в организацию, также подписана конвенция о противодействии экстремизму.

"Лидеры России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в ходе заседания Совета глав стран-участниц ШОС в расширенном составе подписали решение о завершении процедуры приема Индии и Пакистана в члены организации и предоставлении им статуса государств-членов ШОС", - сообщает РИА Новости.

Кроме того, подписана конвенция ШОС по противодействию экстремизму и принято заявление глав-государств ШОС о совместном противодействии международному терроризму.