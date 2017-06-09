Последнее обновление: 09.06.2017 17:24

Индия и Пакистан стали членами ШОС

Лидеры государств-членов ШОС подписали решения о приеме Индии и Пакистана в организацию, также подписана конвенция о противодействии экстремизму.

"Лидеры России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в ходе заседания Совета глав стран-участниц ШОС в расширенном составе подписали решение о завершении процедуры приема Индии и Пакистана в члены организации и предоставлении им статуса государств-членов ШОС", - сообщает РИА Новости.

Кроме того, подписана конвенция ШОС по противодействию экстремизму и принято заявление глав-государств ШОС о совместном противодействии международному терроризму.

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