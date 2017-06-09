Последнее обновление: 09.06.2017 17:24

Мэр Брюсселя подал в отставку из-за коррупционного скандала

Мэр Брюсселя Иван Мейер подал в отставку в связи с получением платы за деятельность в волонтерской благотворительной организации, которая помогает бездомным.

О своей отставке мэр бельгийской столицы объявил накануне.

Представитель франкоязычного сообщества и Социалистической партии Мейер утратил доверие в коалиционном большинстве в правительстве Брюсселя после того, как не смог объяснить получение 1400 евро ежемесячной платы за участие в заседаниях правления волонтерской благотворительной организации Samusocial, которая помогает бездомным.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель назвал ситуацию с брюссельским мэром неприемлемой и недостойной.

Мейер занимал должность мэра Брюсселя с 2013 года.

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