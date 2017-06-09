МИД Германии призвал не откладывать переговоры по Brexit

Евросоюзу не стоит терять время, нужно начать переговоры о выходе Великобритании из ЕС как можно скорее, заявил госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот.

"Мы должны приступить к переговорам как можно скорее, так как время идет", - заявил Рот в эфире телеканала ZDF.

"Вне зависимости от того, кто сформирует правительство Британии, время идет. У нас меньше двух лет на переговоры по выходу Британии из ЕС. Нам сейчас нельзя терять время", - добавил он.

По данным на 09.30, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской – 261, на третьем месте Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия — 10 мандатов, а Партия независимости — самая правая партия — не получила ни одного.

Голоса еще на нескольких участках пока не подсчитаны, но общий расклад серьезно изменить они уже не могут.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.