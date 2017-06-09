ШОС активизирует работу по урегулированию региональных конфликтов - Путин

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активизируют работу по урегулированию региональных конфликтов, в частности — в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании совета глав государств-членов ШОС.

Путин отметил, что "возрастает роль региональной антитеррористической структуры ШОС, и важный шаг в укреплении правовых основ ее деятельности — Конвенция по противодействию экстремизму", подписание которой планируется сегодня.

"Уверен, что мы совместно активизируем усилия в русле политико-дипломатического урегулирования региональных конфликтов, прежде всего на ближнем востоке, в частности — в Сирии", - сказал Путин.