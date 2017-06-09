Португалия обвинила сотрудника разведки в шпионаже в пользу России

Прокуратура Португалии в четверг предъявила обвинения в шпионаже в пользу России сотруднику национальной разведывательной службы страны, SIS, задержанному в Риме в прошлом году вместе с российским гражданином.

Прокуратура сообщила, что также предъявила обвинения россиянину, назвав его агентом Службы внешней разведки (СВР) РФ, однако итальянские власти ранее освободили его и он вернулся в Россию.

"Согласно обвинению, СВР завербовала сотрудника SIS, чтобы он, в обмен на выплаты наличными, передавал информацию, являющуюся государственной тайной, к которой у него был доступ в связи с характером его работы", - говорится в заявлении прокуратуры, на раскрывшей имена обвиняемых.

Они были задержаны в Риме в мае 2016 года по просьбе Лиссабона и при содействии полиции Португалии. Португальские СМИ тогда сообщили, что задержанный гражданин Португалии подозревается в передаче России конфиденциальных сведений о НАТО и Евросоюзе.

Прокуратура заявила, что у агента СВР был написанный от руки документ, переданный португальцем и содержавший секретную информацию. Прокуроры отказались сообщить, были ли эти данные связаны с НАТО и ЕС. При обыске полиция обнаружила у сотрудника SIS 10.000 евро ($11.220) наличными и сообщила, что деньги он получил от россиянина.

Итальянский суд в июле прошлого года отказался экстрадировать россиянина в Португалию; позднее он был отпущен из-под стражи и вернулся в Россию, сообщил прокурор, добавив, что сейчас о его местонахождении ничего не известно.

Сотрудника SIS вскоре после задержания отправили в Португалию и поместили под стражу, а затем под домашний арест.