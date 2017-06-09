В Японии императору разрешили отречься от престола впервые за 200 лет

Парламент Японии одобрил законопроект о процедуре отречения императора Акихито. Как сообщает Japan Times, это позволит монарху стать первым за 200 лет императором, сложившим свои полномочия.

Вопрос о добровольном отречении 83-летнего Акихито встал в связи с его возрастом. Сам император выразил желание отречься от престола еще летом прошлого года в эфире национального телевидения, объяснив это своим преклонным возрастом и состоянием здоровья. В 2012 году Акихито уже перенес пятичасовую операцию на сердце.

В соответствии с законами Японии император может покинуть престол только со своей смертью. Однако для Акихито власти решили изменить эту норму. С осени 2016 года власти страны занимались подготовкой специального законопроекта, который позволил бы императору передать «хризантемовый трон» наследнику.

Дату отречения установит правительство Японии специальным указом, оно состоится в срок не позднее трех лет с момента обнародования закона о прижизненном престолонаследии. После ухода Акихито его место сможет занять наследный принц — 57-летний сын императора Нарухито.

Акихито — 125-й император Японии, старший сын императора Хирохито, при котором Япония вступила во Вторую мировую войну. Он взошел на трон в 1989 году, после смерти отца.

Император в Японии выполняет функции формального главы государства. Японские монархи лишились права вмешиваться в управление государством в 1947 году, после поражения Японии в войне и принятия Конституции. Японский монарх может выполнять только представительские функции. Император не имеет права принимать собственность или дарить ее без одобрения парламента. В то же время он обладает личной политической неприкосновенностью и считается духовным лидером нации.

В Японии престолонаследие возможно только по мужской линии. Однако сейчас большинство представителей семьи монарха — женщины. Из-за этого, сообщает Japan Times, в стране обсуждается возможность изменения порядка передачи трона, при которой Японией сможет править императрица. Претендентом на титул первой императрицы Японии называют дочь наследника престола — принцессу Айко.