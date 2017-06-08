Экс-директор ФБР дает показания в Сенате о Трампе и "русском следе"

Уволенный президентом США Дональдом Трампом с поста директора ФБР Джеймс Коми, руководивший расследованием связей избирательного штаба Трампа с Москвой и подозрений в российском вмешательстве в выборы, в четверг дает в Сенате показания, за которыми напряженно следят Америка, ее западные союзники и мировые рынки.

В предварительном тексте показаний, обнародованном в среду, Коми сообщил, что Трамп в личной беседе просил его отказаться от расследования в отношении бывшего советника Белого дома по нацбезопасности Майкла Флинна в ходе расследования подозрений о вмешательстве Кремля в выборы и причастности к хакерским атакам. Президент России Владимир Путин называет эти обвинения "вредной болтовней".

Председатель сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Бёрр сказал в начале слушаний, что американскому народу нужно выслушать обе версии событий - в изложении экс-директора ФБР и то, что думает на этот счет Трамп.

Коми сказал сенаторам, что не сомневается во вмешательстве России в выборы-2016, но уверен и в том, что ни один избирательный бюллетень не был изменен.

Он добавил, что ФБР получила информацию о российском кибервмешательстве в конце лета 2015 года.

Экс-директор бюро назвал "простой и очевидной ложью" утверждение Белого дома в президентство Трампа о том, что в ФБР царил хаос, послуживший поводом к его увольнению. По словам служившего с 2013 года Коми, Трамп неоднократно хвалил его за хорошую работу, и экс-директор озадачен разнящимися высказываниями президента.

Коми сказал сенаторам, что полагает, будто Трамп пытался заручиться его лояльностью и намекал на торг, спросив 27 января, останется ли он в должности директора ФБР. Он нашел общение с Трампом вызывающим беспокойство, но сказал, что не ему судить, пытался ли президент воспрепятствовать правосудию.

Коми сказал, что Трамп не просил его прекратить связанное с Россией дело и не был объектом расследования ФБР в бытность его директором.

Он добавил, что президент не приказывал ему свернуть расследование в отношении советника по нацбезопасности Флинна, но он понял слова Трампа именно как желание положить конец этому расследованию.

Ведущий представитель демократов в комитете, сенатор Марк Уорнер заявил, что "никто и ничто" неспособны помешать конгрессменам докопаться до сути предполагаемой роли России в американских выборах-2016, принесших неожиданную победу Трампу. Он назвал шокирующим решение последнего снять Коми с должности.

Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер сказал ранее на этой неделе, что знаменитый Уотергейт, стоивший должности президенту Ричарду Никсону в 1970-х, меркнет в сравнении с событиями вокруг Трампа и "русского следа".

Владельцы баров от Западного до Восточного побережья США в четверг включили в меню коктейль "импичмент" и другие политически острые блюда в предвкушении ажиотажного интереса посетителей к прямой трансляции выступления экс-директора ФБР в Сенате.