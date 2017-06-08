Египет может вернуться к запрету на ввоз пшеницы со спорыньей, экспорт из РФ под угрозой

Экспорт российской пшеницы за три недели до начала нового 2017/18 маркетингового года оказался под угрозой, поскольку Египет, одно из крупнейших экспортных направлений, может вернуться к требованию о нулевом содержании грибка пшеницы - спорыньи - в зерне, сообщили аналитики.

Египетский суд решил восстановить нулевой уровень допуска спорыньи в импортируемой пшенице, сказали Рейтер в среду адвокаты, участвующие в процессе.

Россия, один из крупнейших экспортеров пшеницы в Египет, скорее всего, сильнее других ощутит воздействие каких-либо ограничений. Когда Египет ввел запрет на ввоз пшеницы с грибком спорыньи в августе прошлого года, Каир в числе других поставок отказался от ввоза нескольких партий российской пшеницы.

Глава агентства ИКАР Дмитрий Рылько сказал, что, если введение нулевого уровня допуска спорыньи будет одобрено, это отрицательно скажется на поставках российской пшеницы, поскольку РФ - главный поставщик на египетском рынке.

Предыдущий запрет Египет отменил после того, как несколько тендеров закончились безрезультатно, поскольку торговые дома отказались участвовать, назвав требование о нулевом содержании спорыньи невыполнимым.

Россия начинает новый сезон с запасами зерна на историческом максимуме после рекордного урожая 2016 года. Перспективы для урожая в этом году пока также хорошие.

Аналитическое агентство СовЭкон сообщило, что исполнение контракта с египетской госкомпанией GASC, закупившей 180.000 тонн российской пшеницы с поставкой в июне-июле, теперь может оказаться под угрозой.

"Можно ожидать полной остановки продаж зерна в Египет в июне-июле, что негативно скажется на российском экспорте и экспортных ценах", - говорится в сообщении на сайте СовЭкона.

В июле-апреле Россия экспортировала 23,4 миллиона тонн пшеницы, 5,9 миллиона из которых пришлись на Египет.

Россия ранее возобновила поставки сельхозпродукции в Турцию после того, как Анкара отменила ограничения на импорт.