Интернет-омбудсмен РФ назвал «безумием» предложение запретить анонимайзеры

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев в разговоре с РБК назвал «безумием» законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов.

«Все это идет вразрез со здравым смыслом. В законопроекте говорится о технологиях, которые позволяют обходить блокировку. В первую очередь это VPN и анонимайзеры. Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить», - заявил он.

По его словам, технически запретить использовать VPN на конечных устройствах можно, но «это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране». Также Мариничев сравнил введение предлагаемого запрета с запретом российским гражданам «вставлять в двери замки». «Ключи нужно сдать, а с окон снять шторы и занавески, чтобы было видно, как граждане живут», — добавил он.

Представители трех фракций днем 8 июня внесли законопроект, который запрещает использование технологий, позволяющих обойти блокировку запрещенных интернет-сайтов. В документе отмечается, что, если провайдеры в течение 30 дней самостоятельно не ограничат доступ к сайтам, которые позволяют обойти блокировку, то этим займется Роскомнадзор.

В середине апреля «Ведомости» сообщали, что законопроект разрабатывался в Роскомнадзоре по инициативе Совета безопасности. Источники газеты указали, что техническую часть документа создавали юристы Медиа-коммуникационного союза. Их задачей было запретить доступ на сайты с пиратским контентом, на которые пользователи попадали с помощью специальных программ.