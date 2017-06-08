Последнее обновление: 08.06.2017 16:18

Трамп назначил главой ФБР адвоката по экономическим преступлениям

Президент США Дональд Трамп положил конец длившемуся месяц поиску нового шефа ФБР после увольнения Джеймса Коми, выбрав на эту должность Кристофера Рея, который представлял интересы обвиняемых в экономических преступлениях, включая губернатора Нью-Джерси во время политического скандала.

Рей, кандидатура которого ещё должна быть одобрена Сенатом, работал вместе с Коми в министерстве юстиции при президенте Джордже Буше-младшем, и оба участвовали в расследовании скандального дела энергетической компании Enron Corp в середине 2000-х.

Трамп объявил о новом назначении накануне крайне ожидаемого выступления Коми в Сенате, где он даст показания перед комитетом разведки.

Накануне Коми заявил, что Трамп призвал его прекратить проверку в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна в рамках расследования предположительного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года.

Поиск кандидата на замену Коми оказался трудным для Трампа. Основные претенденты на пост, в числе которых был и бывший сенатор Джо Либерман, попросили не рассматривать их кандидатуры.

Трамп назвал Рея "безупречным профессионалом", который станет "ярым защитником закона и примером честности".

Рей работал с 2003 по 2005 год в министерстве юстиции США при президенте Джорже Буше-младшем в должности помощника генерального прокурора. Он отвечал за уголовные дела и контролировал работу над делом Enron.

Рей работает партнёром в компании King & Spalding, представляя интересы компаний и физических лиц в делах о должностных преступлениях. King & Spalding представляла интересы российских компаний, в числе которых и российский Газпром, говорится на сайте компании.

Там же сказано, что фирма представляла интересы предприятий, участвующих в сделках с российскими юридическими лицами, включая и нефтяного гиганта Роснефть.

Компания связана с Трампом. Бобби Бёрчфилд, партнёр компании в офисе в Вашингтоне, занимает пост советника по этике в трасте, созданном в январе, чтобы дистанцировать Трампа от ежедневных операций его бизнеса. Соглашение подверглось критике некоторыми экспертами в области этики, которые сочли его ненадлежащим.

Ещё один вопрос относительно кандидатуры Рея - сможет ли юрист, занимающийся экономическими преступлениями, возглавить агентство, которое всё активнее борется с терроризмом, шпионажем и киберпреступлениями.

"Возникают вопросы, достаточно ли у него опыта в области разведки, борьбы с терроризмом, наркотиками, компьютерными преступлениями, и в подобных вопросах",- сказал высокопоставленный чиновник силовых структур на условиях анонимности.

"Крайне важно, чтобы следующий директор ФБР отличался безукоризненной честностью и независимостью,- сказала Нэнси Пелоси, лидер демократического меньшинства в Палате представителей. - Учитывая постоянное стремление президента заглушить правду, номинация Кристофера Рея должна быть подвергнута тщательной проверке".

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