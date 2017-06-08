Последнее обновление: 08.06.2017 16:18

Суриков считает, что отношение белорусов к РФ становится более дружеским

Отношение граждан Беларуси к России становится более дружеским, заявил посол РФ в Минске Александр Суриков.

"Конечно, мы еще в стадии построения союзного государства, в стадии развития ЕАЭС. Но последний апрельский независимый опрос о взаимоотношениях между Россией и Беларусью показывает, что 65% белорусских граждан считают, что Беларусь должна жить вместе с Россией, около 20% — с Евросоюзом. А было время, когда эти цифры были другими. То есть отношение белорусских граждан к РФ становится все более объективным, дружеским, и все это в развитии", - заявил посол в интервью агентству Sputnik Беларусь.

По словам дипломата, Россия и Беларусь пока "не полностью научились жить в правовом поле".

Он отметил, что в возникающие споры между коммерческими предприятиями двух стран "ввязываются" власти вместо того, чтобы конфликт решался в суде. Споры получают широкую огласку и в обществе рождается мнение об ухудшении отношений между двумя государствами, пояснил он.

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