Украинцы запустили стартап, который помогает находить самые дешевые авиабилеты

Тревел-стартап TripMyDream запустил каталог авиаскидок, благодаря которому выгодные путешествия станут доступнее для украинцев.

Как сообщает пресс-служба стартапа, этот сервис поможет тем путешественникам, которые привыкли планировать поездку заранее, еще не определились с пунктом назначения или выбирают направления согласно своему бюджету и предпочтениям.

Те, кто определился с направлением, но не нашел выгодных билетов, может подписаться на отслеживание предложений и получать на почту оповещения, когда новые билеты по акционной цене будут поступать в продажу.

"Задача каталога авиаскидок — предложить путешественникам выгодные варианты перелетов и показать, что путешествия могут быть намного доступнее, чем кажется. Цены авиабилетов с вылетом из Украины начинаются от 35 евро в обе стороны — это отличный повод спланировать свое следующее путешествие, с учетом экономии на перелете", - утверждает Андрей Буренок, сооснователь тревел-стартапа.

"Особенно это актуально накануне безвизового режима, благодаря которому многие туристические направления станут более доступными, а на украинском рынке авиаперевозок могут появиться новые игроки, в том числе и лоукост-авиакомпании. МАУ также пересматривает свои тарифы", - добавляет он.

TripMyDream мониторит цены авиакомпаний на ближайшие 12 месяцев по более чем 1000 направлений с вылетом из 40 городов Украины, Польши, России и Беларуси. Каждые 30 минут сервис находит около тысячи выгодных предложений со скидками до 85%, относительно регулярной цены, и публикует их в каталоге авиаскидок.