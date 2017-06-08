Последнее обновление: 08.06.2017 16:18

Рекордное количество британцев стремится стать шведами

В 2016 году рекордное количество британцев подали заявления на получение гражданства Швеции. Об этом сообщает The Local.

“В целом в 2016 году 1521 британцев подали заявления на получение шведского гражданства, что более чем в три раза превышает количество заявок, поданных в 2015 году (441)”, - говорится в сообщении.

Предварительные данные Шведского агентства по миграции показывают, что прошлогодний рекорд может быть побит в 2017 году. Так, только в течение весны текущего года уже поступило 959 заявок от британцев, желающих стать гражданами Швеции.

Как отмечается, основной причиной увеличения количества заявлений, скорее всего, есть решение Великобритании о выходе из Евросоюза.

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