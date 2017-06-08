Последнее обновление: 08.06.2017 16:18

Рада приняла закон о курсе Украины на вступление в НАТО

Народные депутаты приняли проект закона № 6470 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)".

Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов.

"Украина имеет достаточные политико-правовые предпосылки для полного институционального сближения с Североатлантическим альянсом, среди которых и известное решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о однозначном признании будущего членства Украины в этой организации, потребность в котором является неоспоримым императивом времени", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также отмечается, что данная законодательная инициатива имеет целью внесение необходимых изменений в законы Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины" для восстановления целенаправленного прагматичного курса Украины на обретение членства в НАТО в качестве стратегического внешнеполитического приоритета государства.

"Принятие Закона будет способствовать расширению и углублению сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, укреплению национальной безопасности нашей страны, будет иметь следствием гарантию ее суверенитета и территориальной целостности", - отмечается в документе.

Как отметил во время презентации законопроекта его соавтор Председатель ВР Андрей Парубий, сегодня НАТО является наиболее эффективной и единственной организацией в мире, которая способна остановить российскую агрессию.

"За последние годы украинская армия стала одной из наиболее дееспособных и эффективных армий на европейском континенте и поэтому я убежден - вступление Украины в НАТО сегодня одинаково важен как для Украины, так и для Североатлантического альянса", - сказал Парубий.

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